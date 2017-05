“Oddio, Macron ha fatto primo ministro uno che scrive romanzi…” Antonio Polito House of Trump Come finirà la presidenza di Donald Trump? Difficile dirlo a caldo, dopo giorni convulsi, pieni di rivelazioni. L’Atlantic abbozza quattro ipotesi, tra impeachment e dimissioni. Nel frattempo il presidente parla di una caccia alle streghe senza precedenti (e subito il New Yorker gli rende la pariglia raccontando la peggior caccia alle streghe della storia, ma quella vera, nel 1692, a Salem). Di certo...

