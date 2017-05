“Trump licenzia il direttore dell’Fbi. Al suo posto il direttore dell’Fbi primavera…” @leomorabito Europeisti per forza Se c’è una cosa che emerge da questo trittico di vittorie europeiste in Austria, Olanda e Francia (aspettando il voto in Germania di settembre) è che la gente, davanti alle incertezze di una Brexit bis e all’oppio populista, alla fine preferisce tenersi l’Unione. Certo imperfetta, certo monca, certo matrigna in alcuni casi, ma Bruxelles e l’Ue sono l’unica scialuppa che abbiamo per affrontare...

