Il populismo duro a morire, i pendolari settimanali e perchè rileggere Chesterton. Di cosa parlare nel weekend

A questo punto la vittoria di Emmanuel Macron, nel ballottaggio delle presidenziali francesi, è data (quasi) per scontata dai sondaggi più accreditati della vigilia. Lo stesso Front National comincia a mettere in preventivo un’eventuale sconfitta.

Per chi non è scaramantico, segnaliamo un trittico di buone letture per capire come l’ex ministro di Francois Hollande, entrando all’Eliseo, potrebbe reinventare il commercio e il mercato unico Ue; come potrebbe gestire la patata bollente della politica nucleare (considerando che la Brexit trasformerà Parigi nell’unica potenza atomica continentale); e, soprattutto, chi sarebbero gli uomini della sua cerchia stretta pronti ad affiancarlo nell’avventura presidenziale.

Eppure l’impressione che arriva da Parigi è che la probabile sconfitta di Marine Le Pen non equivarrebbe al riflusso dell’onda populista che soffia in Occidente. Dopo la Brexit, la vittoria di Trump negli Usa e il voto giovanile occidentale che sta voltando le spalle ai partiti tradizionali, non basterebbe certo una vittoria di Macron per “salvare” la Francia, anzi. Marine Le Pen continuerebbe ad essere un incubo per le istituzioni europee.

La stessa sfida politica di Macron comincerebbe il giorno dopo la sua vittoria. Per governare, infatti, avrà bisogno di controllare il parlamento, cosa non scontata senza un partito alle spalle e il voto legislativo ancora da tenersi (a giugno).

