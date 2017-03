Cosa si sarebbero detti Tasso e D'Annunzio vedendo Atalanta-Pescara

Nel Paradiso degli scrittori due grand’anime a discorrer amenamente si truovano de le terrene cose: ecco avanzarsi, cinte d’alloro le tempie, e una singular sfera aurea premuta sotto ai piè, Gabriele D’Annunzio e Torquato Tasso

D’Annunzio: Messer Torquato!

Tasso: Chi distraemi dai gravi pensamenti miei?

D’Annunzio: Colui che di Pescara vien.

Tasso: Messer Gabriello, siete voi: qual novità è che mi ricordiate la fortunata terra donde nasceste?

D’Annunzio: Come? Nol sapete? Oggi le cittadi nostre le lance e le spade fiere incrociaro.

Tasso: Ben il so, o moderno vate.

D’Annunzio: Bergamo vi fé, e disfece noialtri miseri adriatici.

Tasso: Mal vi condusse lo superbo Boemo.

D’Annunzio: Ei non pugna per triunfar, ma unicamente pel bel giuoco mostrar.

Tasso: Un Super-Uom si crede e dell’estetica il massimo cultor.

D’Annunzio: E vi stupite, o gran Torquato, che, sì come Narcisso, io mi ci specchi e goda?

Tasso: Nullo stupor alberga in me.

D’Annunzio: Deh, cessiam! Ché, pur bella, la sconfitta ancor m’accora.

Tasso: Ben diceste: altro i’ vorria celebrar.

D’Annunzio: Bergamo in fama di Pergamo superba venut’è ormai.

Tasso: Canto l’arme gloriose e ’l capitano Gomez, che del Novo Mondo qui venne.

D’Annunzio: Il gran campion, Papu nomato.

Tasso: Molto egli oprò col senno e con la sfera.

D’Annunzio: Come un novello Goffredo ricordato sarà da le orobiche genti.

Tasso: Ah, sempre ingiustamente spregiate genti!

D’Annunzio: Tenuti per bifolchi e di magioni costruttor, vulgo magutti chiamati.

Tasso: Or invece terror e tormento ai maggior esserciti de l’italico torneamento essi son.

D’Annunzio: Odo di Val Brembana e di Seriana pur anco l’urlo vittor.

Tasso: Non è forse il duca Gasperin lo miglior fabbro?

D’Annunzio: Forse che sì, forse che no.

Tasso: Il Ciel gli diè favore.

D’Annunzio: E sotto ai santi segni ridusse i suoi compagni erranti.

Tasso: L’imprese di Atalanta, la Dea cacciatrice, il senno perder mi fan.

D’Annunzio: Nol dite! O a Sant’Anna ricovero novamente avrete.

Tasso: Giammai! Con altro vello a Ferrara tornar vorria.

D’Annunzio: De l’Estense compagine, nel minor torneamento, un gran dir si fa.

Tasso: La Spal tra le bergamasche mure a l’estrema tenzon attendo.

D’Annunzio: De la Spal favellate, o del gran inimico vostro, messer Lodovico…?

Tasso: …Ariosto, dite? Vero è ben, nol niego. Chi con la sfera e con la penna miglior fia?

D’Annunzio: Alla Crusca l’ardua sentenza.