Turba Romana

Duce de la Turba Romana

Dries Mertens, cavalliero neapolitano

Turba: Gran patimenti occorron all’essercito nostro. Roma caput mundi!

Duce de la Turba: D’uopo è iscaltrirci, e qualcosa inventar.

Turba: Che far? Che far? Alè-ooh, alè-ooh.

Duce de la Turba: Flebili cori son codesti, a nulla valgon più.

Turba: Oh no, oh no!

Duce de la Turba: Occorron più efficaci carmi per li nostri campion spronar.

Turba: Diccel tu, o nostro Duca, diccel tu.

Duce de la Turba: Dagli spaldi romani leveransi infamanti crudeli grida contra l’inimico neapolitan!

Turba: Ben parlasti! Tu duca, tu maestro, tu signore!

Duce de la Turba: Orsù, diasi fiato alle vulgar trombe!

Turba: Sterminator Vesevo, noi sovente ti invochiam, làlàlàlàlà!

Duce de la Turba: Più empi siate, o seguaci miei!

Turba: Miglior sorte fia perir che un neapolitano incontrar!

Duce de la Turba: Deh, qui si vuol più aspro motto.

Turba: Roma mi fé, disfecemi Partenope.

Duce de la Turba: Maggior crudezza!

Turba: Non uomini voi sète, bensì NeapoliCani!

Mertens: Ah, vili! Marrani! Peggio che pagani!

Duce de la Turba: Taci, Mertensio, ritorna nelle Fiandre.

Mertens: La vostra non è favella umana, ma sconcio turpiloquio.

Duce de la Turba: O cavalliero dimezzato, qui si parrà la tua nobiltate.

Mertens: I’ ti sfido a singular tenzone.

Duce de la Turba: Sia!

Mertens: Tu sol sugli spaldi sai dar provua di valor.

Duce de la Turba: Tu dicesti il falso.

Mertens: E tu falsasti il conio.

Duce de la Turba: Certo se’ tu un gran begolardo!

Mertens: E tu mi tien’ bene la lancia a le reni.

Duce de la Turba: Tu sei solito desnare con altrui.

Mertens: E tu vi ceni.

Duce de la Turba: Tu sempre mordi ’l grasso.

Mertens: E tu ne sugi ’l lardo.

Duce de la Turba: Tu cimi ’l panno.

Mertens: E tu vi freghi ’l cardo.

Duce de la Turba: Tu troppo se’ discorso.

Mertens: E tu poco raffreni.

Duce de la Turba: Tu se’ uso gentileggiar.

Mertens: E tu gran signor t’avveni.

Duce de la Turba: Ti sei fatto sordido neapolitano.

Mertens: E tu se’ laido romano.

Duce de la Turba: Mal fatata è la moglie tua.

Mertens: E tu hai il copertoio cortonese.

Duce de la Turba: Tu non…

Turba: Disfatta! Orror! Lo Fiamingo cavalliero, mentre che teco tenzonava, segnò il mortal punto e irriseci mimando ’l cane che indulge a sua minzion.

Duce de la Turba: Ben il veggio. Orsù, cantiam.

Turba: Cantar, ormai, perché?

Duce de la Turba: Perché cantando il duol si disacerba.