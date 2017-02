Sarri, De Laurentiis e la cazzimma

Turba partenopea

Maurizio Sarri, condottiero partenopeo

Aurelio De Laurentiis, sovrano di Partenope

Diego Armando Maradona

Essercito partenopeo

Turba: Triunfo, triunfo! Madrid andiamo a conquistar!

Sarri: Odo voci di stolti menagrami.

Turba: La Castiglia invadiam, al suon di tamburelli e d’arguti cori, che celèbri ci fan in tutto l’orbe.

Sarri: Nefandi presagi s’addensan su di noi…

De Laurentiis: Orsù, miei prodi, mostrate quel valor che sol possede chi sott’al Vesuvio nacque.

Sarri: Allor la vedo grama.

De Laurentiis: Oibò, che è? Qual infelice contegno è codesto?

Sarri: Della compagine nostra, sol uno vanta partenopei natali. Io cangerei sermon…

De Laurentiis: Ah, qual protervia, o Sarro condottier!

Sarri: Verità vo cercando, e dico.

De Laurentiis: Or udirai sermon del sommo tra li gran campion, che li neapolitani ardori accenderà.

Sarri: Non oso immaginar.

De Laurentiis: Diego Armando Maradona è qui per noi spronar.

Sarri: Nol voglio!

De Laurentiis: Poco men cale. E a tutti direm che lo volesti tu.

Sarri: Iddio ne protegga.

De Laurentiis: Diego, deh, infiamma i nostri cor!

Maradona: Eccomi a voi, o degni paladin.

Esercito: Diego, Diego, dinne che far!

Sarri: Io, vostro duce, vel dissi e ridissi settanta volte sette.

Maradona: Fate veder quanto sia forte lo neapolitan, che fere, urta, riversa e mette a morte.

De Laurentiis: Cazzimma ci vuol, cazzimma!

Sarri: Corbellerie!

Maradona: Giusto è ben dunque che lo partenopeo pedator atterri qualunque assale, e fori e squarci e affrappi.

Esercito: Viva! Perfetta proposizion!

Sarri: Straccio lo patentin di condottiero.

De Laurentiis: Cazzimma!

Turba: Diego, nostro deo, presta ’l mancino piè ai nostri, e la divina man!

Sarri: Donde vien la molesta turba? Chi vi fece entrar? Dura è la pugna che n’aspetta, non è loco da indegna operetta.

Turba: Diego, niun ha vanto su di te, nemmanco quel Pelé.

Maradona: Io vi dico che vincer si puote.

Esercito: Puòssi!

De Laurentiis: Cazzima aggiungo.

Sarri: Insigne, che ’l gran colpo feo, mostrò che nomen omen.

Turba: Violato è lo castello castigliano! Delirio! Deliquio! Irrefrenabil emozion!

Sarri: Con un sol colpo la pugna non si vince: guardatevi dai superbi castiglian!

Turba: Ah, oscura profezia! Superstizion! Magia!

Sarri: Così vuole Eupalla.

Turba: Disfatta! Crollo! Triplice sciagura!

De Laurentiis: Già io l’avea predetto: cazzimma ci mancò.