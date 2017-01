Protagonisti

Davide Nicola, condottiero crotonese

Giovanni Martusciello, condottiero empolese

Nicola: Oh Giovan Martusciello, ecco, stendoti la man.

Martusciello: Volentier la stringo a chi mostra cortesia… ma tu chi sei?

Nicola: Come chi son? Son Nicola, lo duce dell’essercito crotonese.

Martusciello: Mai prima d’or ti vidi, o nobil condottiero.

Nicola: Di me forse sentisti dir le genti…

Martusciello: Il suon del nome tuo già mai toccò le orecchie mie.

Nicola: Saròtti inimico nell’odierna disfida contra le tue empolesi schiere.

Martusciello: Poco men cale.

Nicola: Qual maraviglia! Qual stupor!

Martusciello: Orsù, vien quivi: ragioniam un poco.

Nicola: Ma la battaglia infuria! I nostri fan zuffa cruenta!

Martusciello: Non è cosa ch’ad alcun importi.

Nicola: Oibò, che vai favellando?

Martusciello: Odi forse poeti innalzar canti a la compagin tua?

Nicola: Certo no, ma…

Martusciello: Trovi gazzettier che per i miei campion imbrattin carte?

Nicola: A tanto la memoria non sa ire…

Martusciello: Dell’italico torneamento i reietti siam.

Nicola: Ah! Nol dir! Fieramente fummo avversari de li più nobil paladin.

Martusciello: Tu solo il credi.

Nicola: Da Mediolano al regno de’ Sabaudi, da Roma a la borbonica capital…

Martusciello: …niun di noi s’avvide.

Nicola: Crudi motti!

Martusciello: Il ver discuopro.

Nicola: Di antica schiatta magnogreca discendiam.

Martusciello: Un volgo disperso che nome non ha.

Nicola: Di Milone di Crotone degni eredi siam!

Martusciello: E fugge dai brandi, e sosta non ha.

Nicola: Nostri son Pitagora, Democede, Alcmeone, e altri che non nomo.

Martusciello: Oscure vestigia ignote ai più.

Nicola: Oh me lasso!

Martusciello: O vana gloria de le umane posse!

Nicola: Le lucid’arme snudiamo, come quando di Sibari ci vengiammo.

Martusciello: E’ il misero orgoglio del tempo che fu.

Nicola: Tu mi sciogli al duol la lingua, e gli occhi al pianto.

Martusciello: Quei forti tengono il campo: noi all’oblio, alla polve destinati siam.

Nicola: Deh, noi parliamo e il tempo fugge: di nostre schiere la sorte ignota ci è.

Martusciello: Terminata è la tenzon?

Nicola: Deh, che odo? Nostro è il trionfo, sotto il segno del baldo Falcinello!

Martusciello: Tutto è vanità.

Nicola: Io sogno la fine del duro servir!

Martusciello: Sogni e vaneggi… e io ancor mi chiedo: ma tu chi sei?