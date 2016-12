Le clamorose dichiarazioni di Galliani sul ritardo dell'aereo del Milan

Adriano Galliani, gran ciambellano rossonegro

Pilota saracino del ferreo augello

AG: Orsù, pilota, si dia il cenno del partir.

Pilota: Nol posso.

AG: Che dici?

Pilota: Vuolsi così colà dove si puote.

AG: Menzogna! L’essercito rossonegro in Saracinia nell’agone scenderà, per la gran disfida con i campion bianconegri.

Pilota: Per la barba di Macometto, oggi partir non potrai.

AG: Il Sultan n’attende!

Pilota: Attenderà.

AG: Vittoria ci chiama!

Pilota: Vani sogni nutri, o Galliano.

AG: Fellone!

Pilota: Or forse è fellonia verità?

AG: Pagano, infedel!

Pilota: Temp’è che l’augello sue ferree membra rinfranchi.

AG: Saracino infido e traditor!

Pilota: Obbedir debb’io al poter di Colui che grande è, e misericordioso.

AG: Vuoi tu che a dorso d’un fetido camello la compagin mia Saracinia raggiunga?

Pilota: Lunga via è quella, e antiqua, e di predon repleta.

AG: Medito stragi, vendette, follie!

Pilota: Doman il magico augello nell’agognato deserto vi porterà.

AG: Lasso troppo sarà il mediolanense essercito: grave torto subirà.

Pilota: Non fia che ingiustizia accada.

AG: I rossonegri la pugna hanno in grande desianza: l’indio Bacca d’ira avampa, freme Buonaventura, l’ispanico Suso sta con incerto core. Deh, partiam!

Pilota: Virtù dei forti eroi è la pazienza.

AG: Un brando, a me! Punirò codesta tracotanza.

Pilota: Cheta l’animo tuo, o calvo ciambellan.

AG: Non la mia ira proverai, ma cento volte più cruda quella di chi mi manda, lo Cavalliero Berluscon!

Pilota: Egli capirà.

AG: Minacce non temi, pilota malandrin, né il mio cieco furor.

Pilota: Mentre noi parliam e il tempo fugge, giunse il dì novello.

AG: Ecco l’aurora dalle dita di rosa…

Pilota: Sorge il mattino in compagnia dell’alba.

AG: Allora sorge il fabbro, e la sonante officina riapre.

Pilota: Pronto è il ferreo augello ormai: a raccolta chiama i paladin tuoi.

AG: Giubilo! Esultanza! Smodata frenesia! Con il mezzo aerospaziale andiamo a triunfare.

Pilota: Tu certo il credi?

AG: Anzi certissimo.

Pilota: Meglio allor saria se con l’ippogrifo andassi su la luna per tuo senno ricuperar.