Il primario Ballardini e il vespro di Tavecchio

Quando si presenta in televisione dopo una partita, Ballardini cambia mestiere. Da allenatore si trasforma in medico. Non un medico qualsiasi, bensì un chirurgo, uno importante, il primo dell’ospedale: il primario. Potrebbe aver salvato il paziente oppure, con rammarico, annunciato a tutti che l’uomo è sfortunatamente deceduto. Una questione di vita o di morte, di vittoria o di sconfitta. La sua espressione è identica, perché il Primario, quando spiega, non può permettersi nessuna emozione.