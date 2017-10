Napoli come il flipper del bar e Montella, aeroplanino senza eliche

La var silente

Non c’è espressione più letteraria di questa: la Var silente. Come una valle silenziosa, una madre che ha capito. La Var silente, una sospensione muta in mezzo a discorsi esagerati. La Var silente, quando l’immaginazione conferma i fatti.

L’aeroplanino senza eliche

Montella è un aeroplanino senza eliche in mezzo al parco. L’hanno abbandonato lì da qualche settimana. Sembra l’opera di un artista. Ci giocano i bambini, qualche gatto. Due innamorati si fanno la foto davanti a lui.

Flipper partenopeo

Come da ragazzini, quando al bar c’era il flipper. Si spingeva con l’anca, forte ma piano per non mandarlo in tilt. Così è il Napoli, una pressione costante e controllata. La palla non torna più indietro. Si gioca in alto, dove la biglia d’acciaio sembra volare.