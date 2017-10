La presbiopia di Spalletti, Pellissier ghiacciato e la smorfia di Dybala

Pellissier è un uomo ghiacciato. Con la sua barba squadrata costellata di cristalli, il suo fisico squadrato, domatore di renne alaskano. Squadra la squadra dalla panchina e poi si scioglie all’improvviso e la fa vincere. Squadrista degli avversari.

Dybala possiede un muscolo facciale che si contrae alle sostituzioni. Un ammiccamento stile giocatore di briscola. Gli si stringe la bocchina mentre l’allenatore/compagno toglie improvvido l’asso da tavolo. Ma la calata ormai è fatta.

Spalletti soffre di un presbiopia che gli impedisce di vedere da vicino, lui infatti guarda lontano. E vede i suoi giocatori belli, alti e biondi. E quando parla con loro (senza occhiali per non scoprirne i difetti) li convince. E questi in campo si credono stupendi, e vincono anche quando pareggiano.