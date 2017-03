Il bello è che in Rete per denigrarmi qualcuno mise in giro la voce che io avessi seguito dei corsi di PNL (programmazione neuro-linguistica) per prepararmi alla TV. Incredibile a che livello può arrivare la disonestà intellettuale. Ma quale PNL! Mi ero fatto le ossa a cena a casa di semplici cittadini come me.



(Alessandro Di Battista, “A testa in su”, Rizzoli, pag. 43)