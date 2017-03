Così come in Guatemala decisi di chiedere ospitalità a una sconosciuta perché compresi che l’unico modo per capire quel Paese era stare con una famiglia, così da parlamentare della Repubblica scelsi, come prima attività politica, quella di farmi invitare a casa dei cittadini.

(Alessandro Di Battista, “A testa in su”, Rizzoli, pag. 43)