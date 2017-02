Alzavo il pollice. Sapevo che in quel palazzo non ci sarei stato in eterno, che la mia vita avrebbe preso altre pieghe. Mi ero girato la Patagonia alzando il pollice per rimediare un passaggio ai bordi della strada, ora alzavo la mano per chiedere la parola alla Camera dei deputati.

(Alessandro Di Battista, “A testa in su”, Rizzoli, pag. 68)