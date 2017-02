Nei mesi successivi avrei fatto di tutto. Avrei scaricato cemento, avrei pescato aragoste con gli indiani kuna a San Blas, avrei continuato a vendere orecchini, stavolta sulle spiagge di Valparaíso e Viña del Mar. Avrei dato una mano a due venditori ambulanti di frutta secca a Santiago del Cile, avrei caricato sabbia sui camion in Honduras e scaricato maiali sul rio delle Amazzoni. Tutto questo non per guadagnare denaro… Lavorai per guadagnarmi la patente da viaggiatore e non essere mai bollato come turista.

(Alessandro Di Battista, “A testa in su”, Rizzoli, pag. 58)