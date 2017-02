C’è sempre, per ognuno di noi, qualcosa che ci lega alla nostra città, ai nostri affetti o al lavoro che facciamo. Non pensate che rimandare sia soltanto un modo per non fare quel che si sogna illudendosi che un giorno riusciremo a farlo?



(Alessandro Di Battista, “A testa in su”, Rizzoli, pag. 240)