L’autostop, come fare l’amore, si può imparare. E’ sufficiente seguire alcune regole basilari che, stranamente, sono anche le stesse. Sorridi, non disperarti se qualche volta non ci riesci, può succedere a tutti. Cura sempre la tua igiene personale.

(Alessandro Di Battista, “A testa in su”, Rizzoli, pag. 50)