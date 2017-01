Una vita da disadattato

“Io mi sento ancora un disadattato, uno che non si rassegna. Ma arriveranno le avvisaglie di adattamento, è umano, come arriveranno gli acciacchi per un calciatore che comincia a invecchiare. Quel giorno non smetterò di fare politica: al contrario, cercherò di farla con maggiore ardore ma la farò fuori dal Palazzo. Proverò a soffiare sul collo di chi verrà eletto al posto mio”.

(Alessandro Di Battista, “A testa in su”, Rizzoli, pag 173)