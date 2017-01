Viaggiavo e ascoltavo, sentivo crescere in me quel senso di appartenenza alla mia specie: quella umana. E insieme al senso di appartenenza cresceva l’empatia. Come potrà misurarsi il livello di empatia di ciascuno di noi? Non ne ho idea.

(Alessandro Di Battista, “A testa in su”, Rizzoli, pag. 14)