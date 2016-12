Viaggiare è una droga che non dà mai assuefazione e io sento sempre un’inquietudine dentro di me. I famosi piedi che scottano. Mi si raffredderanno mai? Ora che sono un parlamentare troverò pace? Mi ricandiderò? Mah, credo che i miei piedi non si raffredderanno mai.

(Alessandro Di Battista, “A testa in su”, Rizzoli, pag. 242)