La finestra della ripresa può socchiudersi

L’economia mondiale è in pista per il suo migliore anno dal 2010 visto che sia gli Stati Uniti sia l’Eurozona crescono più rapidamente di quanto previsto. Lo dice l’Economic outlook semestrale dell’Ocse che ritocca al rialzo le stime di crescita per diversi paesi nel 2017, ma aggiunge che la situazione potrebbe peggiorare in seguito. Il centro studi dell’Ocse migliora le stime sull’Italia (e sulla Francia) e per quest’anno prevede una crescita del pil dell’1,6 per cento, quando nelle proiezioni d’autunno...

