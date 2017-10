La via d'uscita catalana, la squadra di Xi Jinping e i pescatori di Zarzis. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno

“Tu hai capito come stamo? Famo ‘sta sceneggiata....” #annafrank

Claudio Lotito

Stato dell’Unione

Scrive Bloomberg che i leader separatisti della Catalogna prenderebbero in considerazione la possibilità di abbandonare la richiesta d’indipendenza nel caso il governo spagnolo offrisse una via d’uscita dal più grande dramma politico spagnolo degli ultimi decenni. Già, ma quale via d’uscita?

Perché il piano economico del governo catalano è un libro di favole. Dal referendum a oggi tra le 100 e le 200 imprese al giorno hanno trasferito la loro sede legale fuori dalla Catalogna perché temono per la sicurezza giuridica dei loro affari.

“Pura fantasia”. Perché il Regno Unito non può aspettarsi che Bruxelles dia a Londra lo stesso accesso ai mercati comunitari dopo la Brexit.

Infine tre progetti difettosi che in questi anni hanno prodotto parecchie divisioni dentro l’Ue, messi in fila da Politico: allargamento a est, euro e accordi di Schengen.

Altri mondi

Il secolo cinese. Ora la Cina è governata da questi 7 uomini. Il presidente Xi Jinping ha annunciato i nomi dei nuovi membri del gruppo di governo più importante del Politburo: tra loro non c'è nessun suo successore.

America oggi. La forte polarizzazione nel mercato del lavoro e nelle professioni Usa e perché le parole di verità su Trump del senatore repubblicano Bob Corker sono di fatto un servizio al paese (e forse al mondo intero). Ed è possibile che altre defezioni seguiranno…

Sabbie arabe. La verità è che per i curdi iracheni le cose si mettono male. A causa delle divisioni interne hanno perso Kirkuk, la città che chiamano la loro "Gerusalemme": adesso chiedono di trattare con il governo dell'Iraq.

Nel continente nero. L’impasse elettorale in Kenya e, possibilmente, come uscirne senza fare disastri…

Fai girare l’economia

Il fondo Cerberus vuole comprare Alitalia. L’operatore finanziario punta ad acquisire l’intero perimetro aziendale: la proposta è stata avanzata al di fuori della normale procedura di gara.

Il piano saudita per costruire una nuova mega city da 500 miliardi di dollari, collegata con Egitto e Giordania.

Per la cronaca, Ibm, Amazon e Microsoft stanno cominciando a vendere come servizio la loro tecnologia blockchain…

I crescenti investimenti delle grandi aziende oil&gas nelle energie rinnovabili!

Personaggi

Fino al 2012 Xi Jinping, “l’uomo più potente del mondo”, era una figura poco nota. Sotto la sua presidenza la Cina è diventata un po’ più ricca e ancora meno libera.

Più Brexit, più Trump, più Sanders. Chi è Steve Hilton, uno degli ideatori del conservatorismo moderno del Regno Unito.

Mappa del giorno

L’audience dei social network in Italia negli ultimi tre anni (via Pier Luca Santoro)…

Argomenti di dibattito

Il governo della moneta. Perché le Banche centrali, da sole, non sono in grado di stabilizzare i mercati finanziari, nell’analisi dell’Ft. E le divisioni dentro la Bce sulla bontà o meno di dichiarare la fine del Qe.

Conosci il nemico. L’impatto sulla sicurezza nazionale e il futuro del jihadismo nei paesi europei causati dal ritorno in patria di migliaia di foreign fighters dell’Isis.

Nuovi paesi? In che senso Catalogna e Kurdistan dimostrano che le richieste di autodeterminazione non sono sufficienti per creare nuove nazioni indipendenti.

Quanto sono invecchiate le bambole? Da Cicciobello all’esperienza delle American Girl: come le bambine di oggi si relazionano al giocattolo preferito delle bambine di ieri.

Ossessioni

Incredibile amisci! Immaginate un Facebook in cui tutti i post non sponsorizzati spariscono dalla nostra homepage. Ecco, è quello che sta succedendo ora in alcuni paesi.

Cybersecurity. Sappiate che le aggressioni con ransomware sono il nuovo pericolo per le piccole e medie imprese. Perché costano meno e rendono (cioè fanno molti danni).

Dal produttore al consumatore. Finalmente anche i colombiani, dopo averne prodotto per decenni di buonissimo, cominciano a bere un buon caffè!

Mettetevi comodi

Il grande esodo. Da anni i pescatori di Zarzis, nel sud della Tunisia, salvano i migranti partiti dalla Libia che sono in difficoltà nelle acque del Mediterraneo (via Internazionale).

Il tesoro ritrovato. I numerosi inestimabili tesori conservati nelle 60.000 chiese italiane sono stati a lungo facili prede dei ladri. Il Nyt ha seguito il recupero di una statua rubata del XVI secolo e il suo trionfale ritorno nella sua piccola città natale nel sud Italia…

Dare un nome al presente. Ne L’innominabile attuale Roberto Calasso si interroga sulle macerie della Storia.

A futura memoria. Irlanda del Nord – Italia ’58. Riguardarsi la disfatta della Nazionale italiana a Belfast, che la tenne fuori dal Mondiale di calcio di Svezia.

Se ne sono andati

Ci ha lasciato a 89 anni Fats Domino, uno dei grandi pionieri del rock and roll…