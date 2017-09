Cindy Crawford, amore, ti penso sempre

Gentile Cindy Crawford, in questi giorni siete a Roma per girare il film di Aldo (di Aldo, Giovanni e Giacomo)? Nel caso sappiate che vi amo e che gli elefanti pitturati (tipo India) li ho decorati io. Pitturati no, quello lo fa mio suocero. Nel film di Aldo gli elefanti sono i protagonisti del film. Mio suocero aveva visto in tele negli anni 60 un documentario sul pitturare gli elefanti, decise di fare quel lavoro. In Italia c’era solo lui. Gli animalisti sono contro. Per me hanno ragione, meglio pitturare i vagoni della metro. Cindy, amore, durante le riprese verrò a vederti. Sarò vestito in jeans e maglietta. Senza scarpe per farti vedere la mia vera altezza. Adesso vado a decorare uno gnu per una festa a Lorenteggio. Ti penso sempre.