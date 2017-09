Pagare la bolletta tramite addebito diretto: una scelta che conviene

Sul calendario, sulla nostra agenda personale, sulla lavagnetta magnetica da frigorifero: in almeno uno di questi posti, magari accanto alla lista della spesa e con cadenza regolare, compare la voce: “pagare la bolletta”. Enel ha come obiettivo quello di semplificare la vita dei suoi Clienti facilitando la gestione quotidiana delle forniture di luce e gas.

Ma vediamo come la scelta di utilizzare l’addebito diretto come modalità di pagamento, insieme alla Bolletta Web, che ti permette di ricevere le fatture di luce e gas direttamente nella tua casella di posta elettronica, risulta essere una scelta vincente per te e per l’ambiente.





Perché conviene utilizzare l’addebito diretto?



La scelta di utilizzare l’addebito diretto rappresenta però molti più vantaggi di quanto si pensi normalmente. L’addebito diretto (RID) è un metodo di pagamento semplice e veloce che ti consente di risparmiare tempo e denaro: paghi la bolletta quando vuoi, senza fare file, ed eviti anche le commissioni di pagamento che a fine anno fanno lievitare i costi delle bollette. E fai tutto nel pieno rispetto dell’ambiente: con Bolletta Web infatti riceverai la tua bolletta via email il giorno stesso dell’emissione e senza sprechi di carta o eventuali ritardi di recapito postale. Grazie all’addebito non corri il rischio di dimenticare di pagare la tua bolletta oltre la scadenza: l’addebito avviene il giorno stesso della scadenza direttamente sul tuo conto corrente. Facile, veloce e soprattutto conveniente!





Inoltre per i Clienti Enel che sceglieranno per le proprie forniture luce e/o gas come modalità di pagamento l’addebito diretto entro il 31 ottobre, sarà possibile ricevere 12€ di sconto riconosciuto mediante accredito di 2€ nelle fatture ordinarie a partire dal 1 dicembre. E in più ci sarà la restituzione del deposito cauzionale, se versato, comprensivo degli interessi. Quindi… è il momento giusto per attivarlo! Con l’addebito diretto la bolletta non costa nessuna fatica! Per pagare la tua bolletta Enel tramite l’addebito diretto basta avere un conto corrente bancario o postale o anche una carta di credito attivi. Quindi registrati sull’Area Clienti o scarica l’app di Enel Energia, vai su “Modalità di Pagamento” e scegli l’opzione che preferisci: ti basterà indicare il tuo IBAN o il numero della carta di credito.

Facile, veloce, ed ecologico.

Lo sconto verrà applicato soltanto sulle fatture ordinarie, secondo la periodicità di fatturazione, per la fornitura di luce e/o gas e verrà riconosciuto mediante l’accredito di 2€ in fattura per un importo complessivo di 12€, entro e non oltre 12 mesi dall’attivazione del servizio. Lo sconto sarà erogato nella prima fattura a partire dal giorno 01/12/2017, qualora l’addebito diretto venga attivato con esito positivo entro il 31/10/2017. Qualora l’addebito diretto non risulti attivo o venga revocato successivamente, lo sconto non verrà riconosciuto.