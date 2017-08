La regina delle ceneri

In zona Cesarini, il primo agosto, tre giorni prima di andare in ferie, i deputati della commissione d’inchiesta sulle “condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie”, hanno fatto una serie di sopralluoghi sotto la canicola estiva nei campi rom e negli insediamenti abusivi del quadrante Est della Capitale. Quella zona della città dove quest’anno, in particolare dall’inizio dell’estate, i roghi tossici (e le nubi nere che li accompagnano) hanno torturato un territorio che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.