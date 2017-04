Gli insegnamenti napoletani e il "derby" dell'Antimafia. La domenica nel pallone

SASSUOLO-NAPOLI

(domenica ore 12.30, arbitro Damato di Barletta)

Dalle sconfitte si impara, sempre. Prendete il Napoli, schiaffeggiato due volte dal Real Madrid in Champions. Avrebbe potuto essere l'inizio della fine, in campionato è stata benzina per ripartire. Con 13 punti in cinque partite il Napoli mette pressione alla zoppicante Roma in chiave secondo posto, utile per evitare i fastidiosi playoff estivi di Champions. Attenzione al Sassuolo, comunque, che sta dando qualche segnale di risveglio.