Somiglianze tra Renato e Brunetta

Fosse nato da questa parte dell’oceano e cresciuto meno alto e molto meno ricco; fosse diventato professore e non si ritrovasse così naif, quanto a politica: avesse avuto, cioè, almeno un’esperienza da candidato sindaco, con l’opportunità di forgiarsi dentro quella sana voglia di rivincita che ogni trombatura induce; eppure: poiché è di destra come quello nato qui, perennemente urlante come lui, stessa ambizione smodata, stesso ciuffetto in chief e identica carica, quella presidenziale, se somigliasse a Renatino nostro anche nel non contare un cazzo si chiamerebbe Trumpetta.