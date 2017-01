Foto: ufficio stampa Sky

Ritorna la sfida ai fornelli dei 14 cuochi amatoriali in gara per MasterChef Italia: giovedì 25 gennaio alle 21.15 su Sky Uno Hd la prova in esterna sarà all'Istituto per Ciechi di Milano, dove, divisi in due brigate, gli aspiranti chef si cimenteranno nella preparazione di una cena per 35 persone non vedenti.