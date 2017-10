Autonomia lombarda, astensionisti e no

Andreotti, ricordando Enrico Berlinguer, scriveva di un “avaro complimento” che gli era stato rivolto dal segretario del Pci: “La sua esperienza politica, la sua perspicacia, l’hanno portata certamente a intendere bene il significato della nostra astensione”. Chissà se qualcuno elogerà – fuori dai cabotaggi politici e dalla polemica partitica – la volontà praticamente di tutto il Pd che non sia al governo di qualcosa di astenersi il 22 ottobre in occasione del referendum per l’autonomia. Nel Pd, non si riesce...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.