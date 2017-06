La strategia per vincere al centro

A parte qualche apparizione sporadica, Silvio Berlusconi non ha fatto campagna elettorale. Ha onorato l‘'’impegno con Dario Allevi, sua personale scommessa a Monza, scelto su consiglio del vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala. Qualche video, qualche comparsata: ma nulla di più. Niente presenza massiccia e martellante in televisione. Una scelta casuale? Pensare che sia casualità l’operato di un bomber delle campagne elettorali, che dopo vent’anni vede ancora il gioco della politica nazionale scorrere nelle sue mani, è come credere che...

