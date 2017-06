Il pomeriggio del 16 giugno aprirà la tre-giorni-e-mezzo delle sfilate di Milano Uomo, giusto il tempo di scendere dal treno in arrivo da Firenze dove si sarà assistito almeno a una trentina fra gli oltre cento eventi di Pitti Uomo 92, per precipitarsi alla premiazione di Milano Moda Graduate o, volendo prendere un aperitivo, alla sfilata da Ermenegildo Zegna all’Università Statale alle otto di sera. Ma il presidente di Camera Moda Carlo Capasa, che molto sta facendo per saldare in...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.