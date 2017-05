Dopo la marcia “insieme contro i muri” del 20 maggio, l’assessore al Welfare Pierfracesco Majorino ha annunciato un meeting in autunno a Milano su immigrazione e integrazione per affrontare i nodi della complessa gestione dei flussi migratori. Nel frattempo bisogna affrontare l’emergenza e migliorare il sistema di accoglienza perché si tratta di una corsa contro il tempo, vista la portata dei numeri dei migranti in arrivo dalla Libia. I dati: nell’area metropolitana ci sono 5.000 migranti da ridistribuire, in maggioranza...

