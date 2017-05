Salvini problemini

Matteo Salvini si può consolare. Sarà l’età, sarà un certo latente affetto, ma al vecchio fondatore, Umberto Bossi, non è riuscito di partorire un insulto dei suoi tempi migliori. Di Andreotti disse che era l’unico gobbo che portava sfortuna, Mario Segni lo appellò di “signor Pirletti”, a Mino Martinazzoli rispondeva “con un rutto”, per concludere con l’ex primo amore, il professor Gianfranco Miglio, “una scoreggia nello spazio”. Fino all’arrivo di un insulto come si deve, Salvini non ha di che...

