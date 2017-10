Oil cambia nome e da domani torna in edicola con Il Foglio

Alla soglia dei dieci anni di vita, il trimestrale di cultura e analisi energetica e geopolitica Oil Magazine, pubblicato da Eni, cambia testata diventa WE – World Energy, con la volontà di ampliare e approfondire il ventaglio di argomenti affrontati migliorandone i contenuti. Il cambio di testata – ora affidata a Mario Sechi – non modificherà l’identità di Oil ma ne raccoglierà l’eredità, indirizzando ancora di più la riflessione sulle nuove istanze energetiche globali che richiamano l’attenzione sui temi della transizione energetica, della diffusione delle energie rinnovabili e della salvaguardia ambientale del pianeta. Sarà possibile averne una copia chiedendola al proprio edicolante insieme al Foglio.

La vita di WE si apre con un numero, il 36, che scandaglia la mappa degli ultimi grandi accordi che hanno interessato il mondo dell’energia, raccontando come le operazioni di M&A stanno ridisegnando la fisionomia del comparto e illustrando la mappa degli interessi economici e strategici. Come di consueto, il tema sarà sviscerato attraverso mappe, focus geografici, analisi tecniche e un’intervista esclusiva a Tarek El Molla, ministro egiziano dell’Energia e delle Risorse Minerarie.