Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Deserti d'occidente. Intervista allo scrittore algerino Boualem Sansal: “Arrivano le moschee e scompaiono

i simboli ebraici e cristiani. L’islamizzazione dell’Europa è rapida e agisce in profondità” - di Giulio Meotti

La guerra di Bannon. Da una parte lui e i sovranisti intransigenti, dall’altra l’establishment repubblicano da “riallineare”. E in mezzo, Trump che fa la spola - di Mattia Ferraresi

Un altro nord è possibile. Spoiler per gli spaventati. La Padania non esiste più, la nuova questione settentrionale è globale - di Maurizio Crippa

Bank of Cuccia. Nel ’97 il patron di Mediobanca ha proposto di nazionalizzare la Banca d’Italia. Non aveva tutti i torti. Ecco per quali motivi - di Stefano Cingolani

Sesso, Singer e nostalgia. Isaac, lo scrittore “troppo ebreo” che ha raccontato, e nascosto, lo scandalo e l’incanto del ghetto - di Annalena Benini

Guerra tra i sessi? Arridateci le belle zuffe di una volta. Quando il conflitto tra uomo e donna non era ancora finito nelle mani degli orchi si litigava, eccome. Ma poi (quasi) tutto rientrava. Storia degli scontri più spettacolari. Da “Via col vento” all’Adalgisa di Gadda - di Fabiana Giacomotti

La solitudine dell'artista. Come un pittore finisce per rispecchiarsi nel “barocco involontario” della propria immaginazione - di Ugo Nespolo

Psichedelico Dick. Le sue “pecore elettriche” diventarono “Blade Runner”. Fantascienza, metafisica e una vita di ossessioni in 44 romanzi e più di cento racconti - di Michele Magno

Il Viola porta bene. Talenti che partono, talenti che nascono. Fiorentina a un passo dalle grandi: la bellezza della sorella minore che può vincere con tutti - di Beppe Di Corrado

Nuovo Cinema Mancuso, una pagina di recensioni sulle ultime uscite nelle sale, a cura di Mariarosa Mancuso

Grand Manhattan Hotel. Ci veniva Kennedy con Jackie e pure Marilyn. Ci abitano ereditiere e anziani ricchissimi. Abbiamo fatto su e giù con gli ascensori nel più aristocratico albergo di New York. Come guida, due italiani - di Michele Masneri