In una delle ultime udienze del processo sulla cosiddetta trattativa stato-mafia, l’avvocato Giuseppe Di Peri, difensore di Marcello Dell’Utri, ha fatto garbatamente notare alla Corte d’assise come siano ormai passati più di quattro anni dal rinvio a giudizio e ancora l’istruttoria dibattimentale non solo non si sia conclusa ma venga continuamente alimentata da sempre nuove richieste di acquisizione di nuovi atti da parte della pubblica accusa. L’avvocato Di Peri ha perfettamente ragione nel segnalare la questione come una anomalia ma...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.