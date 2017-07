Un'Italia senza confini

Migliaia di sbarchi di individui dall’Africa in pochi giorni. E’ un fenomeno che fa parlare e un po’ fa anche paura. Ma non è corretto vedere in tutti costoro degli immigrati che si fermeranno stabilmente in Italia, come si tende a credere. Ci sarà intanto una selezione alla base. Poi si arriverà alla concessione di permessi di soggiorno di vario tipo, in base alle diverse motivazioni degli immigrati (motivi economici/di lavoro, ricongiunzioni famigliari, richieste di asilo e protezione umanitaria). Inoltre,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.