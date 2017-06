Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. E in più in regalo un numero da collezione. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalla mezzanotte di venerdì)

Il fu uomo qualunque. 1947 - Cronaca del viaggio elettorale di Guglielmo Giannini nella terra del “Gattopardo”. Lo accompagnava il grande Totò. Gli incontri con i nobili, come Tomasi di Lampedusa, e con i separatisti. La Dc in sacrestia - di Pietrangelo Buttafuoco

La casa vuota - Dopo la Costituzione, le monete e la bandiera, ora anche il museo ufficiale dell’Unione europea ignora il cristianesimo - di Giulio Meotti

I giganti del supermarket - Jeff Bezos con Amazon Fresh conquista Whole Foods. La potente Esselunga resiste ma cerca un forte alleato - di Stefano Cingolani

Arsenale antimafia - Contro Cosa nostra un fuoco di norme micidiali. La risposta dei giuristi a quei pm che lamentano l’inadeguatezza delle leggi per battere il crimine - di Salvo Toscano

Il tetto Rai non scotta più - Stipendio senza vincoli se sei artista di stato. E la stagione degli addii è già diventata quella dei ritorni - di Andrea Minuz

Non basta vincere lo Strega per essere il migliore - Edoardo Albinati racconta ad Annalena Benini la disperazione di scrivere, la paura di non farcela, gli psicofarmaci, la prigione, le penne a sfera e l’angoscia dell’amore. L’umiltà non serve, il fallimento sì - di Annalena Benini

Dal libro di Isaia - Il linguaggio del corpo non è sempre immediato. Un grande sarto napoletano scrive un catalogo dei gesti che sostituiscono le parole - di Fabiana Giacomotti

Il fantasma di Errani - L’ennesimo fallimento di un modello. O la vittoria dell’unico modello che resiste in Italia: la burocrazia - di Stefano Cianciotta

Mann degli spiriti - Un breve saggio e un’eco nei romanzi. Per la prima volta in italiano il resoconto delle esperienze occulte del grande scrittore tedesco - di Michele Magno

Nuovo cinema Mancuso, una pagina di recensioni sulle ultime uscite nelle sale, a cura di Mariarosa Mancuso

I motorini azzurri - Oltre i ballottaggi c’è di più. Facce, indizi e storie da seguire nel centrodestra risorto che guarda già al 2018, con Berlusconi come padre fondatore (ma anche come regista non tanto occulto) - di Marianna Rizzini