Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. E per i vent'anni del Foglio in regalo un numero da collezione. Ecco che cosa trovate in edicola (e che potete scaricare qui dalla mezzanotte di venerdì)

Diabolico Putin - Dove finirà il flusso febbrile delle rivoluzioni, degli scoop, dei leak, delle premature richieste di impeachment? Ci sono due strade davanti a Trump e tutt’e due fanno il gioco del Cremlino - di Mattia Ferraresi





Il settimo giorno - Nel 1967 Israele vinse la guerra per restare sulla mappa. Ma se avesse perso? Un romanzo prova a immaginare cosa sarebbe successo - di Giulio Meotti

Il guardiano tedesco - Teorie e propositi di Jens Weidmann, il capo della Bundesbank che potrebbe succedere a Draghi - di Stefano Cingolani

Il cavaliere casual - Dalla Valtellina alla Silicon Valley. Parla Fabrizio Capobianco, un’autorità morale tra gli startupper italiani d’America - di Michele Masneri

Un Papa navigatore - Come Magellano, Francesco cambia ad ogni orizzonte il punto di vista. Suo e della Chiesa - di Matteo Matzuzzi

La Grande Guerra e la gelida lingua dei generali - Una prosa surrealmente compassata, in cui non si scorge nessuna ora solenne, nessun appello al sacrificio. La lotta è sempre aspra, le perdite del nemico gravi e sensibili. Cadorna, Diaz e la svolta dopo Caporetto - di Mirko Volpi





Noi e la bestia - Quarant’anni in compagnia di “Alien”. E secoli di piccoli mondi assediati dai mostri e dalle tenebre. Storia di un’ossessione - di Edoardo Rialti

Rousseau spiegato ai grillini - Le regole della democrazia. Perché il sistema operativo del M5s usa il nome del filosofo a sproposito - di Antonio Gurrado

Il conflitto domato - Lutero, lo scisma, la riconciliazione. Cosa è rimasto dello scontro che ha spaccato la cristianità per mezzo millennio. Un libro - di Michele Magno

Nuovo Cinema Mancuso, una pagina di recensioni sui nuovi film in uscita nelle sale. Questa settimana con un occhio di riguardo a Cannes - di Mariarosa Mancuso

Un mondo di figurine - Il primo a collezionarle fu il Re Sole, poi sono cresciute abbinate a dadi e detersivi. Trionfano con il calcio, e ora il colosso italiano che ne vende sei miliardi all’anno punta anche sul ciclismo - di Maurizio Stefanini