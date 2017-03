Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. E per i vent'anni del Foglio in regalo un numero da collezione. Ecco che cosa trovate in edicola (e che potete scaricare qui dalla mezzanotte di venerdì)

L’impero del ghiaccio - Guardate gli occhi freddi di Vladimir Putin e poi pensate alle ricche miniere che si estendono sotto una crosta di terra e acqua gelata. Avrete l’immagine perfetta della Russia di oggi - di Stefano Cingolani

L’epopea del Texas - Vedere Austin, immortalata da Terrence Malick in Song to song, per scoprire promesse e delusioni del nuovo sogno americano - di Mattia Ferraresi

L’uomo (quasi) forte - Carlo Calenda, il ministro trasversale a cui tutti una volta hanno pensato (e che poi hanno criticato) - di Marianna Rizzini

Startup Macron - A Parigi, nella cucina di En Marche!, a parlare di fake news, strategie e investiture, e del fascino a volte amaro di non avere un passato - di Paola Peduzzi

L’altra Gioconda - Isabella d’Este, forse la vera Monna Lisa: è la tela di Leonardo che si contendono Italia e Svizzera. Tra dubbi e colpi di scena - di Francesca Parodi

Un’altra Parigi - La città cambia con il Secondo impero. Manet ne coglie i fermenti e apre le porte della pittura alla modernità. Una mostra a Milano - di Giuseppe Fantasia

I droni nell’orto - Come sarà, e in parte già è, l’agricoltura 2.0. Startup a convegno là dov’è nata l’insalata in busta e l’Italia ha portato il radicchio - di Michele Masneri

Nuovo Cinema Mancuso, una pagina di recensioni e commenti sugli ultimi film in uscita nelle sale, a cura di Mariarosa Mancuso

Il partito della maldicenza - Dal governatore Crocetta all’ex pm Ingroia: la facilissima arte di mascariare chi non è d’accordo con loro - di Accursio Sabella

Gli amori neri - Il sangue, il carcere, un processo. Antonella Lattanzi ci fa precipitare dentro i fili d’erba della verità mossa dal vento. Romanzo di una famiglia legata stretta dall’odio e dall’amore - di Annalena Benini