Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. E per i vent'anni del Foglio in regalo un numero da collezione. Ecco che cosa trovate in edicola (e che potete scaricare qui dalla mezzanotte di venerdì)

Io sto bene dove sto - Il sogno americano s’è impigrito, s’è sistemato in salotto e non ha più così voglia di avventure fuori casa. Ma non ci sono funerali da organizzare, l’America ritornerà - di Paola Peduzzi

Il profeta di Vudu - Dice che Hollywood è finita, i dvd anche e i film presto saranno fatti con un algoritmo. Parla Tony Miranz, inventore della tv on demand - di Michele Masneri

Banche di figli e figliastri - Non tutti i naufragi sono uguali. Anzi. Da Roma a Bruxelles, sui salvataggi c’è grande confusione - di Stefano Cingolani

Il protogrillino - Riforme fallite, bugie e il bluff dell’antimafia. Così Crocetta finirà per consegnare la Sicilia (più povera e disperata) ai Cinque stelle - di Accursio Sabella

Tornano a riveder la Cina - Nella parabola delle “tartarughe di mare” c’è la rivalsa del sogno cinese sul sogno americano - di Eugenio Cau

In principio fu il rubacuori, poi venne la famiglia - Quando le donne disegnano l’oggetto del loro desiderio - Scelte dei padri che ricadono sui figli. Nuovi romanzi italiani - di Annamaria Guadagni e Nadia Terranova

Israeli fashion - Una settimana di sfilate e una scuola fabbrica di talenti. Il sarto ebreo, un archetipo che s’è evoluto - di Fabiana Giacomotti

Lo psicoanalista organico - Dal lettino al Lingotto. Metamorfosi di Massimo Recalcati, guru in pectore della scuola politica renziana - di Marianna Rizzini

L’Italia di Romeo - Paladino dello stato unitario, politico combattivo in Europa, è stato il maggiore storico del Risorgimento. Da leggere e studiare ancora - di Guido Pescosolido

"Nuovo Cinema Mancuso", una pagina di recensioni sugli ultimi fil in uscita al cinema, di Mariarosa Mancuso

L’arte ruggente - Modernità e bellezza nella quotidianità. Il lusso e il piacere di vivere si rincorrono nella pittura, nella scultura, nella moda degli anni Venti. Il Déco in mostra a Forlì - di Giuseppe Fantasia