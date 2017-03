Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. E per i vent'anni del Foglio in regalo un numero da collezione. Ecco che cosa trovate in edicola (e che potete scaricare qui dalla mezzanotte di venerdì)

Nemica Francia - Se un’azienda italiana si spinge Oltralpe si alzano muri che nemmeno quello di Berlino L’ultimo braccio di ferro è su Fincantieri, che vuole acquisire gli impianti di Saint-Nazaire - di Stefano Cingolani

Giù le armi - L’esercito tedesco è stato ucciso dal pacifismo. La Germania ora sente la pressione dell’America, ma si angoscia sulla “spirale da riarmo” - di Giulio Meotti

L’oppio dei disoccupati - Il reddito di cittadinanza ha una storia: eccola. E pure una filosofia più sensata di quella grillina - di Luciano Capone

Chicago blues - Un orto bio all’aeroporto, il Presidential Center in costruzione Viaggio sulle tracce degli Obama nella seconda città d’America - di Michele Masneri

L’ospedaliere di Dio - Un Medioevo luminoso. L’Hôtel-Dieu in Borgogna e un’idea di cura del malato. Un libro racconta - di Maurizio Crippa

Il Trovatore, che Verdi, l’anti italiano, compose per gli italiani - In scena in questi giorni al Teatro dell’Opera di Roma uno dei titoli più amati dai melomani. Che rappresenta bene il carattere e l’idea stessa della nazione. Viaggio tra i segreti di fabbricazione di un capolavoro - di Marina Valensise

Il sarto che dà la linea - L’esempio di Savile Row per diventare un’istituzione. Caraceni a Roma, l’ambizione dell’abito perfetto - di Giuseppe Fantasia

L’anti antimafia - La procura di Caltanissetta, che dovrebbe dare la caccia ai boss, è schiacciata dalle inchieste sulle storture nella lotta a Cosa nostra - di Riccardo Lo Verso

Il critico maledetto - Bruno Barilli, dalla musica al giornalismo. La genialità espressiva di un grande irregolare sul confine tra illusione e disperazione - di Giuseppe Marcenaro

Nuovo cinema Mancuso, una pagina dedicata alle recensioni dei nuovi film in uscita al cinema, a cura di Mariarosa Mancuso

Andiamo all’Atalanta - Passione quasi religiosa, strategia sportiva e capacità imprenditoriale. Che cosa c’è dietro al capolavoro che ha portato la squadra di Bergamo a giocarsela con le grandi della serie A - di Leo Lombardi