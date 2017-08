Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. E in più in regalo un numero da collezione. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalla mezzanotte di venerdì)

Italian Psyco - Dai melodrammi agli psicodrammi. Dalla siccit agli immigrati, alle banche, ai cantieri navali. Tormentoni che montano in politica e sui giornali, tempeste che finiscono in un bicchier d’acqua - di Stefano Cingolani

Metodo Merkel - Libri, articoli, analisi fotografiche, saggi. Tutti a cercare il segreto (del successo) della cancelliera. Eppure, è tutto scritto in una bozza - di Paola Peduzzi

Impostori della trasparenza - Finanza e politica. La pericolosa utopia di una fissazione nazionale, cuore della nuova repubblica moralista - di Giuseppe De Filippi

Un tipo italiano - Alfano come in certe commedie di Alberto Sordi. Ritratto del leader senza quid che finora se l’è sempre cavata. Ma ora è alla resa dei conti - di Salvo Toscano

Il sesso degli angeli - Il lysenkoismo sovietico è all’opera in Svezia, dove vuole creare una società di “bambini neutri” - di Giulio Meotti

Voglio stare da solo sull’atollo: tutto per me è laggiù - Michele Mari racconta la letteratura come vocazione , il mondo onirico dentro di sé, la spaventosa forza morale che gli ha dato suo padre, l’infanzia sanguinosa e fiera e quei quattro giorni infernali all’isola d’Elba - di Annalena Benini

Abbiate Fedez in noi - Su Instagram lui e Chiara contano già dieci milioni di follower Perché le stories sui social rubano pubblico alla tv generalista - di Andrea Minuz

Un paese di nome Brigitte - Dalla bellissima Bardot, che fu icona cinematografica degli anni Sessanta, alla potente moglie del presidente Macron. Perché un nome, di origine celtica, segna ormai la storia di Francia - di Mauro Zanon

Il mio Isherwood - Memorie d’arte e d’amore. A colloquio con Don Bachardy, ottantaquattro anni, che amò l’autore di “A single man” - di Michele Masneri

Nuovo cinema Mancuso, una pagina di recensioni sulle nuove uscite nelle sale, a cura di Mariarosa Mancuso

La svolta di Salerno - La7 e le sette vite della televisione: a tu per tu con il nuovo direttore. Che cosa pensa della Rai, di Mediaset, di Cairo, dei grillini al governo. L’attesa per l’arrivo di Guzzanti e Moretti. Basta con la twitter-tivù - di Salvatore Merlo