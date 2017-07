Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. E in più in regalo un numero da collezione. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalla mezzanotte di venerdì)

Il partito di Di Matteo – Da “Scorta civica” alle “Agende rosse”, da Beppe Grillo ai santoni dell’antimafia chiodata Ecco il vasto mondo che, non senza fanatismi, sostiene il pm palermitano della Trattativa – di Giuseppe Sottile



American Bohème – Ma non è Puccini, che pure seduce sempre San Francisco. Questo è un Bilderberg dei boschi, club un po’ misterico di ricchi e potenti – di Michele Masneri



Totò principe dell’estate – Ventitré film in una settimana. Ma non è l’unico: la tv generalista è un campo di battaglia di replicanti – di Andrea Minuz



Ingegneri globali – Caduta e resurrezione di Italconsult, la società di progettazione fondata dai big dell’industria italiana nel 1957. Oggi tra le prime del mondo – di Stefano Cingolani



La resistenza dei Gattopardi – Altro che trasformisti e decadenti. Spesso tengono in piedi bellezze e tesori altrimenti destinati alla rovina – di Manuela Maddamma



Gli scrittori del sole/5 – Ho un cubetto di ghiaccio nel cuore che mi dice: scrivi – Francesco Piccolo racconta l’eccitazione, la disciplina, la gioia di essere arrivato su Marte, la corsa contro il tempo perduto e l’obbedienza a un padrone che non lo libera mai, né la notte né sul tapis roulant – di Annalena Benini

Le concubine imperiali – Dalla bella Ciao-Ciun, regalata in sposa al re mongolo, alla geniale e scellerata Lan: storie di seduzione e crudeltà alla corte cinese. La meravigliosa avventura del medico italiano che le immortalò in un libro – di Annamaria Guadagni



L’altro Matteo – Torna nel cuore di Renzi il deputato modenese Richetti, con i suoi amori e i suoi dissensi. E’ il nuovo responsabile della comunicazione del Pd – di David Allegranti



Di fronte al nulla – L’orrore, uno stato di coscienza visionario che snida il male dal suo nascondiglio. I film di Lucio Fulci riscoperti dai Cahiers du cinéma – di Manuela Maddamma



Per non rischiare di andare a vedere il film sbagliato ecco Nuovo Cinema Mancuso, una rapida guida per sapere cosa non perdersi in sala