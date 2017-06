Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. E per i vent'anni del Foglio in regalo un numero da collezione. Ecco che cosa trovate in edicola (e che potete scaricare qui dalla mezzanotte di venerdì)

Angela, l’anti Trump - Perché la cancelliera punta tutto sullo scontro con il neo presidente americano. Il conflitto d’interessi, soprattutto economici, tra Germania e Stati Uniti. E anche l’Italia potrebbe avere qualcosa da dire – di Stefano Cingolani



Il santo bevitore - Dalla costola di San Nicola alle chiese in Francia, Putin sfida l’occidente facendo della Russia il polo mondiale della cristianità – di Giulio Meotti

Fine di un moralizzatore - Come Fini, come Di Pietro, come Ingroia. Anche Crocetta, re di Sicilia, è finito nella palude degli scandali – di Accursio Sabella



Al lupo, pandemia - Gli allarmi dell’Oms sono sempre a fin di bene, ma qualche volta del tutto immotivati e irresponsabili. Come nel caso del morbillo – di Roberto Volpi

La Rai che non fu - Il rinnovamento forse era un’illusione. Analisi delle cose fatte e non fatte da Antonio Campo Dall’Orto – di Andrea Minuz



All’Opera di Roma “Il viaggio a Reims” – Il venerato maestro del “barbiere” servitor di due sovrani - Rossini tra Napoli e Parigi. Dal giovanile “Inno dell’indipendenza” scritto in onore di Gioacchino Murat all’opera composta per l’incoronazione di Carlo X, quando tutta la capitale francese era ai suoi piedi – di Marina Valensise



Colossi, fragili eroi - Dipinti vent’anni dopo la guerra, soldati, pastori e ribelli di Georg Baselitz appaiono come figure rimosse da un passato latente. Simboli della fine di un’ideologia fallita. In mostra al Palazzo delle Esposizioni – di Giuseppe Fantasia

Antropologia di un adulterio - Dallo spirito alla carne e ritorno, un viaggio di scoperta dell’amore. L’ultimo romanzo di Tedoldi – di Manuela Maddamma

Sindrome di Achille - Come nasce una leggenda della pallacanestro? Studiare i dubbi intorno a LeBron James per indagare qual è la stoffa del campione – di Eugenio Cau



Ora so chi sei, Zadie Smith –La vita quando è più nuda e brucia, e non smette di tornare là dove è cominciata la musica. “Swing time” porta il dolore e l’anima dentro la storia della guerra per diventare chi siamo - di Annalena Benini