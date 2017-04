Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. E in più in regalo un numero da collezione. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalla mezzanotte di venerdì)

Vade retro, Russia - La luna di miele tra Donald Trump e Vladimir Putin sembra finita. E non per colpa della strage chimica in Siria, ma perché l’America non smette mai di vedere nel Cremlino l’Impero del male - di Mattia Ferraresi

Jamais l'islam - Perché la vocazione totalitaria dell’islam è inconciliabile con la storia, la laicità e la democrazia della Francia. Le provocazioni di Zemmour - di Eric Zemmour

I disorganici di Grillo - Catalogo degli intellettuali e tecnici che fanno da corona (e foglia di fico) al M5s di lotta e di governo - di Marianna Rizzini

La Rai più bella - Sono le Teche. Una mostra e gli archivi aperti: come tre milioni di ore di programmi raccontano sessant’anni di storia italiana - di Fabiana Giacomotti

Siamo all'ultima Pasqua - “In Europa il cristianesimo sta letteralmente morendo”. Dalla Scozia alle Alpi, è il grande oblio della fede - di Giulio Meotti

Prese il pane poi il vino e io mi sentii morire e rinascere - L’incontro con l’adultera, la madre che gli era sempre vicina, il profeta Giovanni e quel Ponzio Pilato. Ricordi apocrifi di un discepolo di Gesù, dei suoi dubbi e delle sue inquietudini, fino all’ultima cena - di Angiolo Bandinelli



L’ombra non è cupa - Uno strumento musicale della tradizione e le canzoni di Capossela, che attraverso il folklore del sud è arrivato alle viscere del reale - di Simonetta Sciandivasci

Spartaco, il re degli schiavi - Non solo gladiatori. La costrizione, il lavoro, la lotta per la libertà: dall’antica Roma al ’900. Una mostra - di Maurizio Stefanini

Milano, Austria - Quattro insurrezioni e mezzo secolo di progresso tecnico e civile. La grande città borghese si forma nell’800 sotto gli Asburgo - di Michele Magno





Nuovo Cinema Mancuso, una pagina di recensioni e commenti sui nuovi film in uscita nelle sale - di Mariarosa Mancuso