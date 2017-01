Il problema di Putin. Cosa trovate in regalo nel Foglio del weekend

“Il problema Putin”, titolava il Foglio del 22 febbraio 2005. L’allora presidente americano, George W. Bush, richiamava Mosca “al rispetto della democrazia”.

Nelle pagine interne, il patto realista per la libertà offerto dalla Casa Bianca all’Europa. Tra convergenze parallele e divergenze strategiche, si notava “l’alleanza quasi impossibile tra Bush e Bruxelles in medio oriente”. Oggi in regalo nell’inserto