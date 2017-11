Un passetto sulle intercettazioni

Il governo ha approvato il decreto legislativo sulle intercettazioni nell’ultimo giorno utile prima della scadenza della delega. Così ha deluso i settori più arroganti della magistratura organizzata che puntavano a far scomparire il tema dall’agenda politica. D’altra parte il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, non ha smentito la sua fama di prudenza. Il decreto introduce modifiche millimetriche, destinate a evitare gli abusi più evidenti nella propalazione delle intercettazioni, in particolare quelli che riguardano persone non indagate ed estranee al reato...

