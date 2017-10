Su Bolzaneto la Corte europea esagera

La Corte europea per i diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per gli atti commessi dalle forze dell’ordine nella caserma di Bolzaneto nel 2001 e soprattutto perché lo stato non avrebbe condotto sui fatti un’indagine efficace. Mentre la sanzione dei comportamenti dei poliziotti che hanno violato i princìpi di una corretta gestione dell’ordine pubblico è comprensibile, c’è qualcosa di assai discutibile nella critica all’operato della magistratura italiana. Questo giornale ha condannato immediatamente le violenze, indipendentemente dal suo orientamento favorevole al...

