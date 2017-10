La trilogia di Trani

E così il “grande imbroglio”, il golpe finanziario, l’attentato alla sovranità, il complotto delle agenzie di rating contro l’Italia era solo un’intervista a Ballarò, in cui un analista ha ripetuto il contenuto di un comunicato vecchio di un mese. Nelle motivazioni della sentenza di assoluzione di Fitch dalle accuse di “manipolazione del mercato” perché il fatto non sussiste, i giudici riportano con i piedi per terra la procura di Trani, la politica e il giornalismo che avevano trattato un teorema...

